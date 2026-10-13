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FURTO EM FESTA

Homem de cabelo roxo furta celular durante festa infantil em Ivaiporã

Aparelho estava na entrada de um brinquedo quando foi levado por suspeito de cabelo colorido

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Homem de cabelo roxo furta celular durante festa infantil em Ivaiporã
Autor Foto: Reprodução

Um homem com o cabelo tingido de roxo aproveitou a movimentação de uma festa do Dia das Crianças para furtar um telefone celular no final da tarde da última segunda-feira (12), no bairro Vila Nova Porã, em Ivaiporã.

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A vítima relatou que havia deixado o aparelho na entrada de um brinquedo instalado no evento. Nesse instante, o suspeito se aproximou, pegou o telefone e fugiu rapidamente do local.

A equipe policial registrou o boletim de ocorrência e orientou a vítima a comparecer à delegacia com as informações do aparelho para efetuar o bloqueio do dispositivo e auxiliar nos trabalhos de rastreamento da Polícia Civil.

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boletim de ocorrência Dia das crianças Furto ivaipora POLICIA MILITAR Segurança em Eventos
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