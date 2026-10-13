Homem de cabelo roxo furta celular durante festa infantil em Ivaiporã

Aparelho estava na entrada de um brinquedo quando foi levado por suspeito de cabelo colorido

Um homem com o cabelo tingido de roxo aproveitou a movimentação de uma festa do Dia das Crianças para furtar um telefone celular no final da tarde da última segunda-feira (12), no bairro Vila Nova Porã, em Ivaiporã.

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A vítima relatou que havia deixado o aparelho na entrada de um brinquedo instalado no evento. Nesse instante, o suspeito se aproximou, pegou o telefone e fugiu rapidamente do local.

A equipe policial registrou o boletim de ocorrência e orientou a vítima a comparecer à delegacia com as informações do aparelho para efetuar o bloqueio do dispositivo e auxiliar nos trabalhos de rastreamento da Polícia Civil.