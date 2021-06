Homem de 84 anos é vítima da Covid em São João do Ivaí

Continua após publicidade

O aposentado Antônio Malaquias de Oliveira, de 84 anos, morador de São João do Ivaí, que estava internado no Hospital Regional de Ivaiporã, morreu na madrugada deste domingo (6), vítima da Covid-19. Ele ficou dois dias na UTI, onde precisou ser intubado.

Familiares foram até o hospital para fazer a liberação do corpo. Haverá cortejo em homenagem ao senhor Malaquias, como era mais conhecido, com saída do pátio da C.Vale. O horário do cortejo será informado pela família.

* Com informações Canal HP