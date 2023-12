Homem de 79 anos e mulher de 28 anos trocam agressões em Faxinal

Na manhã de segunda-feira (4), a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de vias de fato entre um homem de 79 anos e uma mulher de 28 anos. Ambos alegaram agressões mútuas.

De acordo com a PM, a ocorrência de vias de fato foi na Rua Manoel Moreira Vidal, no Jardim Santa Helena, em Faxinal. No local, os policiais encontraram quatro pessoas em via pública, ainda em discussão.

O homem de 79 anos alegou que foi agredido pela mulher de 28 anos. A mulher, por sua vez, disse que foi agredida e ameaçada pelo homem.

A mulher apresentava escoriações nos braços e disse que foi chutada pelo homem. O homem afirmava que a mulher deu um tapa em seu rosto e empurrou sua esposa.

As partes foram orientadas pela polícia e foi elaborado um Termo Circunstanciado de Infração Penal (TCIP).

