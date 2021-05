Homem de 69 anos é vítima da Covid, em São João do Ivaí

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

O município de São João do Ivaí está chocado com a notícia da morte de Aroldo Fonseca, de 69 anos, que morreu por volta das 9h45 da manhã desta segunda-feira (10), em decorrência da Covid-19.

Ele contraiu o vírus no final de abril e fez o tratamento em casa, mas, após cumprir o período de quarentena, acabou tendo complicações, sofrendo com alta de pressão e falta de ar.

Ele recebeu o amparo da equipe de saúde de São João do Ivaí no tratamento, e o médico que o acompanhava, Dr. Douglas, decidiu lhe encaminhar para o Hospital Regional de Ivaiporã, sendo primeiro internado no leito de enfermaria, mas teve que ser transferido para a UTI na última quinta-feira (6), precisando ser intubado.

Seo Aroldo vinha respondendo bem ao tratamento, mas, teve duas paradas cardiorrespiratórias na manhã dessa segunda. A família está providenciando o sepultamento junto a Funerária Aliança.

Fonte: Canal HP