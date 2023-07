Homem de 52 anos é encontrado morto na área central de Cambira

Um homem de 52 anos foi encontrado morto na área central de Cambira, Vale do Ivaí, Paraná, na tarde de segunda-feira (3). Equipes da Polícia Militar (PM) e da Saúde Municipal atenderam a ocorrência.

continua após publicidade

De acordo com as informações da PM, a corporação foi informada de que o morador estaria morto e, por conta disso, compareceu ao local. A equipe médica também foi acionada e constatou o óbito.

- LEIA MAIS: Veículo é furtado no centro de Apucarana; PM é chamada

continua após publicidade

O local foi isolado até a chegada dos órgãos competentes. Não há informações sobre a causa da morte.

Diante dos fatos, familiares acionaram a funerária do município, que ficou responsável por recolher o corpo do homem. Além disso, foram orientados quanto aos procedimentos cabíveis, como, por exemplo, a retirada do atestado de óbito no hospital da cidade.

Siga o TNOnline no Google News