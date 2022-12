Homem de 50 anos é esfaqueado em São João do Ivaí

Da Redação

José Antônio de Matos, 50 anos, foi encaminhado em estado grave ao Hospital Bom Jesus de Ivaiporã pela equipe do Samu, após ser esfaqueado no Jardim Ivaí, em São João do Ivaí.

Conforme consta no boletim de ocorrência da Polícia Militar, a tentativa de homicídio foi por volta das 14h40, na Rua Marechal Floriano Peixoto esquina com a Rua Jonas de Souza Pinto.

Chegando ao local os policiais encontraram a vítima caída no chão próximo do estádio municipal, onde ocorria um Paradão de Som.

Foi isolado o local e acionada a equipe do Samu, sendo a vítima encaminhada ao hospital municipal de São João do Ivaí. Posteriormente encaminhado ao Hospital Bom Jesus.

Os policiais também conversaram com as filhas da vítima que estavam no local. Muito nervosas puderam pouco colaborar sobre o ocorrido, porém informaram que o pai possui diversas rixas pessoais, não chegando a ser novidade ele se envolver em brigas de bar.

Ainda em conversa com populares uma pessoa que não quis se identificar, disse que viu um homem conhecido, moreno, trajando blusa de couro marrom e boné, foi visto correndo sentido rodovia e teria pegado carona até uma barraca na saída de São João do Ivaí para Lunardelli.

Na barraca, a proprietária não soube informar aos policiais se alguém teria se escondido nas proximidades. Porém ajudou na identificação do suspeito, e disse que seria um morador do Distrito de Ubaúna.

Os policiais então foram à residência do suposto autor da tentativa de homicídio, porém, ele não foi localizado. Os familiares relataram que ele teria saído de manhã e que passaria o dia no Paradão de Som.

