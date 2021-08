Homem de 50 anos é a 93ª vítima da Covid em Ivaiporã

Da Redação

Um morador de Ivaiporã de 50 anos, com histórico de doença renal crônica, que estava internado no Hospital Regional é mais uma vítima da Covid-19. Ele faleceu nesta sexta-feira (6).

Segundo o Departamento Municipal de Saúde e a Vigilância Epidemiológica do munícipio, não houve registro de novos casos de coronavírus nesta sexta.

No momento 23 pessoas com suspeita da doença aguardam resultados do Laboratório Central do Estado (Lacen). Outras 96 pessoas estão com o vírus ativo, cinco hospitalizadas.

Com mais esse óbito, Ivaiporã soma 93 mortes por complicações da Covid. O município registra 3.838 pessoas infectadas com o vírus desde o início da pandemia, desses, 3.649 se recuperaram.