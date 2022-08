Homem de 44 anos é morto com facada no peito em Ivaiporã

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Ivaiporã

Um homem foi morto com uma facada no peito na manhã deste domingo (7), em uma casa na Rua Machado de Assis, no Bosque da Saúde, próximo a sede campestre do sindicato dos comerciários, em Ivaiporã. O crime aconteceu por volta das 8h30.

continua após publicidade .

A vítima foi identificada como Claudinei de Souza, 44 anos. A Polícia Militar e Polícia Científica estiveram no local para fazer o levantamento do crime. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Ivaiporã.

As informações iniciais apontam que seria crime passional e o autor do homicídio seria o ex-marido da atual esposa da vítima. Familiares da vítima contaram que ele morava no local com a companheira, há cerca de um ano.

continua após publicidade .

Ainda de acordo com populares, o autor das facadas fugiu após o crime.

* Com informações Paraná Centro

Siga o TNOnline no Google News