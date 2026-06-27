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Homem de 39 anos procurado pela Justiça é preso em Califórnia

Ação conjunta entre as polícias Civil e Militar resultou na captura do suspeito

Escrito por Da Redação
Publicado em 27.06.2026, 08:12:08 Editado em 27.06.2026, 08:12:01
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Homem de 39 anos procurado pela Justiça é preso em Califórnia
Autor 17ª SDP Apucarana - Foto: Arquivo TN

Um homem de 39 anos foi preso na tarde desta sexta-feira (26) em Califórnia (PR), em cumprimento a um mandado de prisão que estava em aberto contra ele. A captura aconteceu após uma mobilização que uniu as polícias Civil e Militar do município.

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A ação começou depois que um policial civil desconfiou do homem, que estava parado em frente à residência do agente. Ao consultar o sistema interno da polícia, o servidor confirmou que o suspeito era considerado foragido pela Justiça.

Diante da situação, a Polícia Militar foi acionada para dar apoio e se deslocou até a localização. No endereço, os policiais abordaram o homem e confirmaram a ordem de prisão pendente.

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O suspeito recebeu voz de prisão, foi informado sobre o documento judicial e, em seguida, foi levado pelos policiais para a Cadeia Pública de Apucarana, onde permanece à disposição da Justiça.

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