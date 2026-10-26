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Homem de 39 anos com mandado em aberto por furto é preso pela Polícia de Jandaia do Sul

Ordem de prisão pelo crime de furto foi cumprida após a confirmação de que o detido não possuía título eleitoral regularizado

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Homem de 39 anos com mandado em aberto por furto é preso pela Polícia de Jandaia do Sul
Autor Foto: Divulgação PCPR

A Polícia Civil de Jandaia do Sul prendeu, na manhã desta segunda-feira (26), um homem de 39 anos, em cumprimento a um mandado de prisão preventiva pelo crime de furto. A captura foi realizada no Conjunto Ademar Rejane, na cidade vizinha de Marumbi, no Vale do Ivaí.

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De acordo com as informações apuradas pela equipe policial, a ordem judicial expedida pela Justiça foi executada após diligências para localizar o suspeito na região residencial. Antes de efetuar a detenção, os agentes da delegacia certificaram-se formalmente de que o homem não possuía título eleitoral ativo, garantindo a plena legalidade do procedimento diante das normas que restringem prisões em determinados períodos de calendário eleitoral.

Após a abordagem e a confirmação de sua identidade, o indivíduo recebeu voz de prisão sem oferecer resistência. Ele foi encaminhado pelos policiais civis à unidade policial competente para a realização dos trâmites burocráticos de praxe e, em seguida, transferido para o sistema penitenciário regional, onde permanece recolhido à disposição do Poder Judiciário.

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crime de furto jandaia do sul polícia civil Prisão preventiva segurança pública Vale do Ivai
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