Homem de 37 anos, vítima de acidente na PR-369 morre no hospital

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Márcio Marques de Paula, de 37 anos,

Faleceu na tarde de terça-feira (19), por volta das 16h30 no Hospital da Providência em Apucarana, Márcio Marques de Paula, de 37 anos, morador de São João do Ivaí. Ele foi vítima de um grave acidente registrado na noite de segunda-feira (11), na PR-369, no município de São Pedro do Ivaí.

continua após publicidade .

O corpo está sendo transladado e será velado na Capela Mortuária de São João do Ivaí nesta quarta-feira (20), a partir das 15 horas. O horário do sepultamento não foi confirmado.

O acidente

continua após publicidade .

O acidente de trânsito foi noite de segunda-feira (11) por volta das 22 horas. Conforme informações da Polícia Rodoviária, Posto de Floresta, Márcio seguia sentido Bom Sucesso à São Pedro do Ivaí e ao atingir o km 260, perdeu o controle de direção e bateu contra uma árvore à margem esquerda da base, em seu sentido de direção.

Ele recebeu os primeiros socorros e foi encaminhado pela ambulância avançada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), para o Hospital da Providência.

fonte: Reprodução Ele perdeu o controle de direção e bateu contra uma árvore

Siga o TNOnline no Google News