Homem de 36 anos tem convulsão e morre após 3 dias sem tomar remédio

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Um homem de 36 anos morreu após ter uma convulsão na manhã desta segunda-feira (7), em Kaloré, no Vale do Ivaí. Ele passou mal enquanto estava sentado em uma cadeira de área em frente à sua residência, localizada na Rua Pascoal Pianes, no centro da cidade, e acabou vindo a óbito.

continua após publicidade

Tanto a equipes de saúde, quanto a Polícia Militar e a Policia Civil compareceram até a residência, e encontraram o corpo do homem já enrijecido e sem nenhum sinal de lesão, contusão ou qualquer marca de violência pelo corpo. O homem possuía apenas baba na região da boca.

LEIA MAIS - Linha de cerol provoca desentendimento em São Joao do Ivaí

continua após publicidade

Segundo o Boletim da PM, um médico que trabalha em um hospital de Kaloré também foi acionado até a casa e constatou que se tratava de morte natural.

A família da vítima estava na casa no momento da morte, e de acordo com uma enfermeira que estava presente, a mãe da vítima relatou que ele fazia uso de medicamento controlado para convulsão, mas não tomava o remédio fazia três dias.

Siga o TNOnline no Google News