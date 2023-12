Homem de 34 anos morre em grave acidente na PR-082 no Vale do Ivaí

Um homem de 34 anos morreu após grave acidente na madrugada desta sexta-feira (22) na PR-082, entre Lunardelli e Jardim Alegre, no Vale do Ivaí.

A colisão foi registrada às 4h44 pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE) e envolveu um VW/Gol e um ônibus. A vítima fatal foi identificada como Maicon Moretti de Oliveira, de 34 anos, morador de Lunardelli. Ele dirigia o carro e morreu no local. Um passageiro que estava com ele sofreu ferimentos leves.

O motorista do VW/Gol, com placas de Lunardelli, estaria trafegando no sentido a Pouso Alegre, quando ocorreu a colisão lateral com um ônibus da Viação Nordeste, que seguia no sentido contrário. Nenhum passageiro do ônibus ficou ferido.

Corpo de Bombeiros, Samu, equipe de Saúde de Lunardelli e Polícia Rodoviária prestaram atendimento na ocorrência. Polícia Civil e Criminalística, bem como o Instituto Médico Legal (IML) de Ivaiporã, também foram acionados para o local.

As circunstâncias que levaram ao acidente estão sendo apuradas.

* Com informações Blog do Berimbau e Canal HP

