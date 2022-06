Homem de 33 anos leva facada em bar de Lunardelli

Da Redação

Imagem ilustrativa

Um homem de 33 anos foi esfaqueado na tarde de domingo (12) em um bar na cidade de Lunardelli, localizado na Rua Comendador Geremia Lunardelli, em frente à Igreja. Ele foi encaminhado ao Hospital Municipal com ferimento no abdome e devido à gravidade precisou ser encaminhado a um hospital de Ivaiporã.

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), a equipe policial foi acionada via 190 para o Hospital Municipal onde deu entrada um homem com ferimento decorrente de arma branca (faca).

No local foi feito contato com a vítima, ele relatou que estava em um bar em frente à igreja, e uma pessoa sem motivo aparente desferiu um golpe de faca em seu abdômen.

Perguntado se conhecia o agressor, respondeu que não, mas acredita que o ato foi premeditado. Ainda no hospital, familiares da vítima informaram que poderia ser uma pessoa conhecida, porém não sabiam informar mais detalhes sobre o autor.

Diante do fato foram realizadas rondas, mas sem êxito localizar o autor, sendo a vítima orientada.