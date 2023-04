Homem de 33 anos fica ferido após ser atropelado no centro de Ivaiporã

Da Redação

O acidente foi na noite de sábado próximo a Cris Modas

Um homem ficou ferido após ser atropelado por um carro, na noite de sábado (29), no cruzamento da Av. Paraná com a Av. Aparício Cardoso Bitencourt, em Ivaiporã, no centro norte do Paraná.

O acidente de trânsito ocorreu próximo a Cris Modas, por volta das 19h05 e envolveu um automóvel Chevrolet/Onix prata.

Segundo informações da equipe do Corpo de Bombeiros, após receber os primeiros socorros, a vítima de 33 anos que teve ferimentos moderados com suspeita de fratura no pé foi encaminhada a unidade hospitalar.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Militar (PM) também prestaram atendimento na ocorrência.

