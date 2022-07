Homem de 29 anos é executado a tiros em Marumbi

Da Redação

Um homem de 29 anos foi morto a tiros na noite de terça-feira (5), em Marumbi, no Vale do Ivaí. O crime aconteceu por volta das 20 horas no Conjunto Habitacional Adhemar Rajani.

De acordo com informações de testemunhas, a vítima se encontrava na rua quando foi surpreendida pelos atiradores que estavam em um carro e abriram fogo. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Uma equipe da Polícia Militar |(PM) foi acionada e a cena do crime isolada para o trabalho de perícia.

Polícia Civil, Criminalística e Instituto Médico Legal (IML) de Apucarana também foram acionados.

Até a publicação desta reportagem, ninguém havia sido preso e a motivação do crime era desconhecida.

