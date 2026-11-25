Mandado foi cumprido pela Polícia Civil na manhã desta quarta-feira (25); detido foi encaminhado ao Depen e permanece à disposição da Justiça

Um homem de 28 anos foi preso na manhã desta quarta-feira (25) em Jandaia do Sul, durante o cumprimento de um mandado de prisão por violência doméstica no âmbito familiar. A ação foi realizada por agentes da Polícia Civil do município.

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De acordo com a corporação, o detido, identificado pelas iniciais L.E.F., foi localizado pela equipe policial e conduzido ao Departamento de Polícia Penal (Depen) de Jandaia do Sul. Ele permanece recolhido na unidade prisional à disposição do Poder Judiciário.