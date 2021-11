Da Redação

Homem de 27 anos é morto a tiros em Mauá da Serra

Um jovem, de 27 anos, foi assassinado a tiros em Mauá da Serra. O crime aconteceu na Rua São Judas Tadeu, na noite de quinta-feira (25). A Polícia Militar (PM) foi chamada por volta das 21h30.

De acordo com a PM, o homem foi morto em frente à própria casa e os disparos atingiram a cabeça. A equipe de saúde do município foi chamada, porém, Willes Rodrigues faleceu no local.

Testemunhas contaram que dois homens, ambos armados, chamaram a vítima que estava estava em casa, quando ele saiu, aconteceram os disparos. Os autores do crime, que estavam encapuzados, fugiram correndo.

A PM encontrou no local cinco estojos de calibre 38 e dois de calibre 357. O Instituto Médico Legal, IML, de Apucarana foi chamado e recolheu o corpo. A Polícia Civil vai investigar o caso.