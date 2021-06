Homem de 26 anos morre vítima da covid-19 em Borrazópolis

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

Com apenas 26 anos de idade, Abner Oliveira Beló morreu vítima da covid-19 nesta quarta-feira (9).

Abner trabalhava na prefeitura de Borrazópolis e era membro da Igreja Assembleia de Deus.

Segundo o pai, a família inteira havia se infectado pelo vírus, mas apenas seu filho teve o quadro agravado e foi internado em um hospital. No dia 3 de junho o médico, que acompanhava Abner, informou a família que sua situação era irreversível, apesar de ter conseguido resistir até esta quarta-feira.

O morador de Borrazópolis deixa esposa e duas filhas pequenas.

Com informações do Blog do Berimbau.