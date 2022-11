Homem dá tiro dentro de casa, é preso e ameaça namorada e policiais

Da Redação

O revólver 38 usado pelo agressor foi apreendido e entregue à Polícia Civil de Jandaia do Sul

Um homem foi preso na madrugada desta quarta-feira (02) em Jandaia do Sul, depois de fazer ameaças à vida da namorada. Ele chegou a efetuar um disparo de revólver dentro da casa e, ao ser preso, não só reiterou as ameaças contra a mulher, mas também dirigiu graves ameaças ao policial militar que fez a prisão. Provavelmente temendo retaliações futuras, a mulher ainda tentou impedir que ele fosse levado preso, dizendo que não iria representar criminalmente contra o agressor.

Por volta das 3 horas da madrugada desta quarta-feira (02), a Polícia Militar de Jandaia do Sul foi informada de que estaria ocorrendo um caso de agressão doméstica a uma mulher, na rua Armando da Silva, no centro da cidade. A equipe foi ao local e abordou a vítima, uma mulher de 38 anos, que passou a relatar que o namorado havia ameaçado ela, inclusive com uma arma de fogo.

A vítima relatou aos policiais que durante as ameaças o namorado chegou a fazer um disparo dentro da casa e que, para se defender, chegou a arranhar o rosto dele, deixando pequenas marcas.

Os policiais abordaram o acusado, que inicialmente se recusava a obedecer as ordens para que levantasse as mãos e se virasse de costas para ser revistado. Apenas depois de muita insistência, inclusive por parte da própria namorada, o homem permitiu ser revistado com segurança.

A arma, um revolver Taurus, calibre 38, estava em uma prateleira na cozinha. Os policiais verificaram que a arma estava municiada com cinco cartuchos intactos e um deflagrado e a arma estava com cheiro de pólvora por disparo recente, confirmando a narrativa da vítima.

O homem teria dito aos policiais que os documentos da arma não estariam com ele e, diante do risco à vida da mulher, e por estar sem porte e documentos da arma, o homem recebeu voz de prisão, também por desobediência e ameaças. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.

Na saída da casa, os policiais ainda encontraram o coldre da arma, na calçada externa da casa. No coldre havia ainda mais seis cartuchos intactos. Diante das ameaças que o homem continuava fazendo à mulher e na iminência de ele ser levado preso, a mulher ainda tentou impedir a prisão, informando aos policiais que não pretendia representar criminalmente contra o namorado. Os policiais relataram que provavelmente a mulher tentou impedir a prisão por medo de sofrer retaliações futuras por parte do agressor.

Já na Delegacia da Polícia Civil, durante confecção do boletim, o homem, que já havia reiterado as ameaças à mulher na frente dos policiais, também repetiu as ameaças e as estendeu aos policiais que efetuaram a prisão. Segundo o Boletim dos policiais, o agressor disse que “isso iria custar caro", "que amanhã iríamos ver, pois ninguém conhece ele mesmo". Um dos policiais informou que, diante das ameaças, também pretendia entrar com uma representação contra o homem preso.

fonte: Divulgação PMPR

