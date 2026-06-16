Homem condenado por roubo é preso em Cambira

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A Polícia Civil de Jandaia do Sul cumpriu, na manhã desta terça-feira (16), um mandado de prisão contra um homem condenado pelo crime de roubo.

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A ação foi realizada no município de Cambira, onde os policiais localizaram e prenderam o homem de 37 anos. O mandado foi expedido pela Comarca de Jandaia do Sul.

Após a prisão, o suspeito foi encaminhado ao Departamento Penitenciário (Depen) de Jandaia do Sul, onde permanece à disposição da Justiça para o cumprimento das determinações judiciais.

A Polícia Civil não divulgou outros detalhes sobre o processo que resultou na condenação.