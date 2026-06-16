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Homem condenado por roubo é preso em Cambira

Mandado de prisão foi cumprido pela Polícia Civil de Jandaia do Sul na manhã desta terça-feira (16)

Escrito por Da Redação
Publicado em 16.06.2026, 11:59:02 Editado em 16.06.2026, 11:58:55
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Homem condenado por roubo é preso em Cambira
Autor Foto: Divulgação

A Polícia Civil de Jandaia do Sul cumpriu, na manhã desta terça-feira (16), um mandado de prisão contra um homem condenado pelo crime de roubo.

- LEIA MAIS: Homem é detido pela GM após incendiar o próprio carro em Arapongas

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A ação foi realizada no município de Cambira, onde os policiais localizaram e prenderam o homem de 37 anos. O mandado foi expedido pela Comarca de Jandaia do Sul.

Após a prisão, o suspeito foi encaminhado ao Departamento Penitenciário (Depen) de Jandaia do Sul, onde permanece à disposição da Justiça para o cumprimento das determinações judiciais.

A Polícia Civil não divulgou outros detalhes sobre o processo que resultou na condenação.

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