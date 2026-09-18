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MANDADO CUMPRIDO

Homem condenado a 20 anos por estupro de vulnerável é preso em Jandaia do Sul

Homem de 43 anos foi alvo de um mandado judicial na tarde desta sexta-feira e já foi encaminhado ao sistema prisional

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Homem condenado a 20 anos por estupro de vulnerável é preso em Jandaia do Sul
Autor Prisão foi feita por policiais de Jandaia do Sul - Foto: Divulgação PC-PR

A Polícia Civil do Paraná (PC-PR) prendeu em Jandaia do Sul, no início da tarde desta sexta-feira (18), um homem de 43 anos condenado a 20 anos de prisão pelo crime de estupro de vulnerável. A captura ocorreu na região central da cidade mediante o cumprimento de um mandado de prisão expedido pela Justiça.

-LEIA MAIS: Corpo de jovem que desapareceu no Lago Saracura é localizado em Faxinal

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O homem foi sentenciado com base no artigo 217-A do Código Penal Brasileiro. Segundo as autoridades, não houve registro de resistência durante a abordagem no centro da cidade. Após os trâmites legais na delegacia, ele foi imediatamente encaminhado ao Departamento de Polícia Penal (Deppen), onde já se encontra detido e permanece à completa disposição do Poder Judiciário para o cumprimento de sua pena em regime fechado.

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direito penal estupro jandaia do sul polícia civil segurança pública
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