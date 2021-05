Homem compra trator e suspeita de estelionato do vendedor

Continua após publicidade

Um morador de Cambira ligou para a Polícia Militar (PM) neste domingo (23), depois que o trator que comprou pelo Facebook não foi entregue conforme combinado. Ele disse que adquiriu um trator da marca New Holland – 8030, ano 2004 na página do Marketplace, pagou por depósitos via PIX, mas como tentou contato com a empresa e não conseguiu retorno, acredita ter sido vítima de estelionato.

O comprador relatou também que depositou dinheiro na conta deles até mesmo para abastecer o caminhão no transporte do seu trator até Cambira, mas que perdeu o contato com os responsáveis após os depósitos realizados.

O caso suspeito de ‘estelionato’ foi encaminhado à Polícia Civil para as providências e a vítima foi orientada.