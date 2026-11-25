Equipe tática realizou buscas na residência do suspeito e em um terreno baldio após denúncias de tráfico, mas nada de ilícito foi encontrado

Um homem monitorado por tornozeleira eletrônica foi detido na tarde desta terça-feira (24), em Faxinal, após fugir de uma abordagem policial e descartar uma porção de maconha em uma área de vegetação. A ocorrência foi registrada por volta das 16h02, na Rua Henrique Gomes Humenuik, no centro do município.

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De acordo com a Polícia Militar (PM), uma equipe tática realizava patrulhamento às margens de um lago quando avistou o suspeito empurrando uma bicicleta. O indivíduo já era conhecido no meio policial por denúncias de tráfico de drogas e havia deixado recentemente o sistema penitenciário. Ao perceber a aproximação da viatura, ele subiu na bicicleta e fugiu rapidamente, olhando para trás enquanto arremessava um objeto no matagal.

Os policiais desembarcaram e emitiram ordem de parada, mas o homem ignorou a determinação e continuou a fuga, sendo alcançado somente após correr por dezenas de metros. Como tentou se desvencilhar e ofereceu resistência passiva, recebeu voz de prisão por desobediência e precisou ser algemado para evitar uma nova tentativa de escape.

Durante a revista pessoal, a equipe encontrou resquícios de maconha na meia do abordado. Em seguida, os militares vasculharam o trecho de vegetação onde ele havia jogado o objeto durante a fuga e localizaram uma porção da mesma droga, pesando aproximadamente 36 gramas. Questionado sobre o entorpecente, o homem optou por permanecer em silêncio.

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Na sequência da ocorrência, os policiais se deslocaram até a residência do suspeito, que era apontada em denúncias como ponto de venda de drogas. O irmão do abordado autorizou a entrada da equipe e acompanhou as buscas no imóvel, onde nada de ilícito foi encontrado. Vizinhos também relataram que o homem costumava mexer em um terreno baldio nas proximidades, mas as diligências no local não localizaram outros materiais devido à altura da vegetação.

Diante da falta de materialidade para a autuação por tráfico de drogas, o suspeito foi encaminhado ao destacamento policial para o registro da ocorrência e a lavratura de termos circunstanciados pelos crimes de desobediência e posse de drogas para consumo pessoal. Ele foi liberado após assinar o termo de compromisso para comparecer em juízo.