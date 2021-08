Homem com tornozeleira eletrônica é preso por tráfico

Da Redação

Imagem ilustrativa

Policiais da 6ª CIPM de Ivaiporã prenderam, um homem que usava tornozeleira eletrônica acusado de traficar drogas. A ocorrência foi na tarde de terça-feira (3), na Vila Nova Porã.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe ROTAM de posse de denúncias anônimas, informando que o suspeito estaria realizando tráfico de drogas, e em posse de arma de fogo reforçou o patrulhamento pelas proximidades da residência.

Quando saiu da residência foi dado voz de abordagem, ele não acatou e tentou correr. Ao ser contido, passou a resistir com socos e chutes, sendo necessário o uso de algemas. Diante de várias denúncias, a equipe fez contato com a irmã e mãe do detido, que autorizaram as buscas.

Foi encontrado no quintal da residência um involucro contendo 5,4 gramas de crack, sendo que parte estava em uma pedra maior que pesou 3,9 gramas, e mais 10 pedrinhas já prontas para a venda pesando 1,5 grama. No quaro do detido, foi encontrado R$ 250,00 reais em cédulas.

Diante do flagrante o autor que é reincidente foi levado ao hospital para avaliação de covi-19, e posteriormente entregue na 54ª Delegacia Regional de Polícia Civil.