Homem com tornozeleira eletrônica é preso após causar confusão

Na tarde de quinta-feira (19), por volta das 14 horas, a equipe de serviço Polícia Militar (PM) estava realizando patrulhamento em São João do Ivaí, quando foi acionada para a Rua Emanuel Alves da Costa, pois um homem estaria perturbando as pessoas no local de trabalho.

No endereço, a solicitante disse que o autor já havia se evadido e estaria em outro estabelecimento. Relatou que no seu restaurante ele teria chegado com uma marmita e jogado o conteúdo inteiro no chão e passou a xingar a solicitante com palavras de baixo calão. O autor teria ainda deitado no chão se recusando a sair.

Os policiais retomaram o patrulhamento em busca do autor, e o encontraram em outro restaurante exigindo comida.

Após receber o alimento espalhou pelo estabelecimento, xingou as pessoas que ali estavam, chutou cadeiras e por fim se jogou no chão e se recusava sair.

Sendo então dada voz de prisão ao homem, ele resistiu sendo necessário uso de spray de pimenta. Durante a condução ele ainda ameaçava a equipe policial.

Ao descer da viatura o homem que é monitorado por tornozeleira eletrônica se jogou novamente no chão. O detido foi conduzido a Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis ao caso.

