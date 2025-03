Homem com tornozeleira eletrônica é preso após agredir companheira

Siga o TNOnline no Google News

Um homem foi preso na manhã de sábado (22) por agredir a companheira em via pública, no centro de São João do Ivaí. Uma criança de quatro anos presenciou a violência.

De acordo com o boletim de ocorrência da PM, por volta das 10h30, populares acionaram a polícia ao verem a agressão na Rua Vicente Petriceli.

Quando a equipe chegou, encontrou o casal discutindo. O homem, que usava tornozeleira eletrônica, negou as acusações e disse ser trabalhador.

A mulher, porém, confirmou as agressões e afirmou que não era a primeira vez que apanhava.

A vítima foi levada ao Hospital Municipal para atendimento e laudo de lesão corporal.

O agressor recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia para os procedimentos de polícia judiciária.

