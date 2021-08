Homem com tornozeleira é preso por ameaça e de posse de faca

Da Redação

Policiais da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar prenderam no início da madrugada deste sábado (7) em Ivaiporã, um homem que usava tornozeleira eletrônica, por ameaça, porte ilegal de arma branca e desacato.

Em patrulhamento pela cidade, a viatura da PM foi acionada pela equipe da saúde (Covid) da prefeitura de Ivaiporã que informou que teria uma rapaz com uma faca no meio da praça fazendo ameaças as pessoas.

Os policiais se deslocaram o local e encontraram o indivíduo que já é conhecido no meio policial, bem como, se encontrava de tornozeleira e estava de posse de uma faca com aproximadamente 24 cm de lamina.

Ao receber voz de abordagem tentou ameaçar a equipe, que inclusive, solicitou apoio via rádio e logrou êxito em retirar a faca do cidadão que reagiu com socos e chutes.

Após realizado o algemamento do cidadão e durante o deslocamento até a 54ª Delegacia Regional de Policia, o detido também fez ameaças aos policiais militares.

Foi checado dados sobre monitoramento e por estar em liberdade condicional, ele deveria se recolher na sua residência impreterivelmente às 21 horas e lá permanecer até as 6 horas do dia seguinte, o que se caracterizou também como descumprindo a determinação judicial.