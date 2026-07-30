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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Homem com tornozeleira é preso após ameaçar ex em Ivaiporã

Mulher correu para um hospital para fugir das ameaças. Suspeito também descumpriu o horário de recolhimento judicial

Escrito por Da Redação
Publicado em 30.07.2026, 07:09:05 Editado em 30.07.2026, 07:09:02
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Homem com tornozeleira é preso após ameaçar ex em Ivaiporã
Autor O caso foi na madrugada desta quinta-feira (30) - Foto: Joédson Alves/Agência Brasil

Um homem com tornozeleira eletrônica foi preso na madrugada desta quinta-feira (30), em Ivaiporã, após ameaçar a ex-companheira de morte. A mulher correu para um hospital na Avenida Brasil para escapar. Durante a abordagem, a Polícia Militar constatou que ele também havia descumprido o horário de recolhimento judicial.

Segundo o boletim de ocorrência PM, a vítima relatou que estava em um bar com a tia quando o ex-convivente, usando uma toca, se aproximou e fez ameaças por ciúmes. Ela fugiu para o hospital, onde funcionários acionaram a polícia. A mulher também informou que pretende pedir uma Medida Protetiva de Urgência.

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Após buscas, os policiais localizaram o suspeito. A equipe verificou que ele usava tornozeleira eletrônica e estava na rua por volta das 2h10, apesar de a determinação judicial exigir o recolhimento às 20 horas.

O homem recebeu voz de prisão, foi encaminhado à sede da Polícia Militar para o registro da ocorrência e, depois, levado à Central de Flagrantes para as medidas cabíveis.

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ameaças de morte ivaipora MEDIDA PROTETIVA POLICIA MILITAR TORNOZELEIRA ELETRÔNICA violência domestica
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