Homem com tornozeleira é preso após ameaçar ex em Ivaiporã

Mulher correu para um hospital para fugir das ameaças. Suspeito também descumpriu o horário de recolhimento judicial

Um homem com tornozeleira eletrônica foi preso na madrugada desta quinta-feira (30), em Ivaiporã, após ameaçar a ex-companheira de morte. A mulher correu para um hospital na Avenida Brasil para escapar. Durante a abordagem, a Polícia Militar constatou que ele também havia descumprido o horário de recolhimento judicial.

Segundo o boletim de ocorrência PM, a vítima relatou que estava em um bar com a tia quando o ex-convivente, usando uma toca, se aproximou e fez ameaças por ciúmes. Ela fugiu para o hospital, onde funcionários acionaram a polícia. A mulher também informou que pretende pedir uma Medida Protetiva de Urgência.

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Após buscas, os policiais localizaram o suspeito. A equipe verificou que ele usava tornozeleira eletrônica e estava na rua por volta das 2h10, apesar de a determinação judicial exigir o recolhimento às 20 horas.

O homem recebeu voz de prisão, foi encaminhado à sede da Polícia Militar para o registro da ocorrência e, depois, levado à Central de Flagrantes para as medidas cabíveis.

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