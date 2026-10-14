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Homem com sinais de embriaguez xinga recepcionista do Cras e foge em Cambira

Vítima relatou que o indivíduo de 55 anos proferiu ofensas e causou medo no local. Polícia Militar registrou a ocorrência, mas não localizou o autor

Escrito por Da Redação
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Homem com sinais de embriaguez xinga recepcionista do Cras e foge em Cambira
Autor Foto: Divulgação/ Prefeitura de Cambira

Uma recepcionista do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) de Cambira acionou a Polícia Militar na tarde desta terça-feira (13) após ser desacatada por um homem de 55 anos.

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De acordo com o relato da vítima à polícia, o indivíduo chegou ao estabelecimento público bastante alterado e apresentando sinais visíveis de embriaguez. Sem motivo aparente, ele passou a proferir ofensas e palavras de baixo calão contra a funcionária, afirmando ainda que ela não sabia realizar o seu trabalho. Assustada com o nível de agressividade do homem e temendo por sua integridade física, a recepcionista decidiu chamar a equipe policial.

Apesar do rápido acionamento, o autor dos xingamentos conseguiu fugir antes da chegada da viatura ao local, tomando rumo ignorado. Os policiais militares realizaram patrulhamentos nas imediações, mas o suspeito não foi localizado até o momento. A equipe confeccionou o boletim de ocorrência por desacato e repassou à vítima todas as orientações legais cabíveis para o prosseguimento do caso.

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´polícia AGRESSÃO cambira CRAS desacato embriaguez segurança pública
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