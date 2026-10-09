Homem com problemas de saúde desaparece em Califórnia e família pede ajuda

Juvercino dos Reis, de 59 anos, está sendo procurado pela família após desaparecer no início desta semana na zona rural de Califórnia. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar na tarde desta quinta-feira (8), após parentes relatarem que não têm notícias do paradeiro dele desde a última terça-feira (6).

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De acordo com o relato da irmã à polícia, o homem possui problemas de saúde e faz uso diário de medicamentos controlados, mas havia interrompido o tratamento nos últimos dias. Por terem se mudado há pouco tempo para Califórnia, ele informou aos familiares que precisava ir até Cambira, cidade onde moravam anteriormente, para resolver assuntos pessoais.

A família tentou orientá-lo a não fazer a viagem, mas ele acabou saindo da residência. Pouco depois, chegou a passar pela casa de outra irmã, também em Califórnia, de onde saiu e não foi mais visto.

Parentes e conhecidos em Cambira foram contatados, mas afirmaram que ele não esteve no local nem foi visto pelas ruas da cidade. No momento em que saiu de casa, o homem estava com seus documentos e carteira, vestindo uma blusa preta, camiseta do Corinthians, calça jeans e tênis cinza.

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A Polícia Militar registrou o caso para dar início aos procedimentos de busca e apuração sobre o paradeiro do morador.