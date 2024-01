Homem com mandados por furto e roubo é preso em Borrazópolis

Na manhã de segunda-feira (1º), por volta das 11h30, a Polícia Militar de Borrazópolis realizou a prisão de um homem, que tinha em seu desfavor dois mandados de prisão em aberto por roubo e furto.

A ação policial ocorreu após a equipe receber informações sobre o paradeiro do indivíduo, que estaria escondido em uma residência na Rua Ponta Porã.

Com o apoio da equipe de Cruzmaltina, foi realizada uma breve vigilância nas proximidades da casa mencionada na denúncia. Durante a operação, os policiais avistaram um homem com as características do procurado saindo pelo portão da residência.

Dando voz de abordagem, os agentes consultaram o sistema Sesp/Intranet, confirmando os dois mandados de prisão expedidos pela Comarca de Londrina. Além dos crimes de roubo e furto, ele também era procurado pelo cumprimento da pena relacionada a lesão corporal e violência doméstica e familiar.

Posteriormente, o detido foi conduzido ao hospital municipal de Borrazópolis para a elaboração do laudo de lesões corporais. Em seguida, foi encaminhado ao Deppen de Faxinal, onde permaneceu à disposição da justiça.

