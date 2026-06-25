Homem com mandado por roubo e lesão corporal é preso em Ivaiporã
Suspeito foi localizado durante patrulhamento da Polícia Militar no Jardim Iporã e encaminhado à Cadeia Pública
Um homem com mandado por roubo e lesão corporal foi preso pela Polícia Militar na tarde de quarta-feira (24), em Ivaiporã. A abordagem aconteceu no Jardim Iporã. A prisão ocorreu após os policiais confirmarem que havia uma ordem judicial em aberto contra o suspeito.
Segundo a PM, a equipe fazia patrulhamento pela Rua Três Maria quando abordou o homem. Durante a consulta aos sistemas policiais, os agentes verificaram que o mandado de prisão estava vigente.
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Além de roubo e lesão corporal, o homem também era procurado pelos crimes de furto e resistiu a prisão.
Após a confirmação da ordem judicial, os policiais cumpriram o mandado e encaminharam o preso à Cadeia Pública de Ivaiporã.
Ele permaneceu à disposição da Justiça para as medidas cabíveis.
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