Homem com mandado por roubo e lesão corporal é preso em Ivaiporã

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Um homem com mandado por roubo e lesão corporal foi preso pela Polícia Militar na tarde de quarta-feira (24), em Ivaiporã. A abordagem aconteceu no Jardim Iporã. A prisão ocorreu após os policiais confirmarem que havia uma ordem judicial em aberto contra o suspeito.

Segundo a PM, a equipe fazia patrulhamento pela Rua Três Maria quando abordou o homem. Durante a consulta aos sistemas policiais, os agentes verificaram que o mandado de prisão estava vigente.

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Além de roubo e lesão corporal, o homem também era procurado pelos crimes de furto e resistiu a prisão.

Após a confirmação da ordem judicial, os policiais cumpriram o mandado e encaminharam o preso à Cadeia Pública de Ivaiporã.

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Ele permaneceu à disposição da Justiça para as medidas cabíveis.

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