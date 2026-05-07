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ORDEM JUDICIAL

Homem com mandado por homicídio é preso na rodoviária de Ivaiporã

Suspeito foi localizado pela Polícia Militar e encaminhado ao Depen por ordem judicial

Escrito por Da Redação
Publicado em 07.05.2026, 08:33:57 Editado em 07.05.2026, 08:33:53
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Homem com mandado por homicídio é preso na rodoviária de Ivaiporã
Autor Detido foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Ivaiporã - Foto: Reprodução/Omagem ilustrativa

Um homem com mandado de prisão por homicídio foi preso pela Polícia Militar na tarde de quarta-feira (6), na rodoviária de Ivaiporã, durante patrulhamento realizado para cumprir ordem judicial por diversos crimes.

Segundo a PM, a equipe da RPA já estava com o mandado expedido contra o suspeito. Ele responde por homicídio, ameaça, violação de domicílio, furto e tráfico de drogas.

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Durante o patrulhamento, os policiais localizaram o homem na rodoviária e fizeram a abordagem. Conforme o boletim, os policiais utilizaram algemas devido ao fundado receio de fuga, enquanto garantiam todos os direitos constitucionais do preso.

Depois da prisão, o suspeito foi encaminhado à sede da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM) para registro da ocorrência. Na sequência, ele foi levado ao Departamento de Polícia Penal (Depen), onde permaneceu à disposição da Justiça.

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A Polícia Militar não divulgou mais detalhes sobre os processos que resultaram na expedição do mandado.

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