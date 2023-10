Homem com mandado por estupro de vulnerável é preso em Lidianópolis

Na sexta-feira (13), policiais da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM) efetuaram a prisão em Lidianópolis de um homem com mandado judicial por estupro de vulnerável.

De acordo com o boletim de ocorrência da PM, o cumprimento do mandato ocorreu por volta das 11h40, na Rua Santa Catarina. Durante a patrulha, a guarnição se deparou com um veículo VW Gol, onde a equipe policial tinha ciência que o motorista estava com um mandado de prisão em aberto. Diante da situação, optou-se pela abordagem do veículo.

Em consulta ao sistema Intranet do SESP não foi encontradas pendências administrativas. Também foi realizada busca pessoal e veicular, nenhum objeto ilícito foi encontrado.

Sendo então informado sobre o mandado judicial, foi dada a voz de prisão. O detido foi conduzido ao Depen de Ivaiporã, onde ficou à disposição da justiça.

