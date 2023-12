Homem com mandado judicial em aberto é preso em Arapuã

Na noite de terça-feira (26), a equipe de serviço da PM em Arapuã recebeu informação da equipe de Ivaiporã sobre um Golf branco, suspeito de transportar um indivíduo com mandado de prisão.

A equipe local iniciou o patrulhamento e, com sucesso, abordou o veículo. Ao dar voz de abordagem, em revista pessoal, nenhuma irregularidade foi encontrada com os ocupantes.

Contudo, a análise no sistema Sesp/Intranet foi constatado um mandado de prisão em aberto para um dos ocupantes, emitido pela Vara de Família e Sucessões de Ivaiporã, com base no artigo 528 do Código de Processo Civil.

Diante da constatação, foi dada voz de prisão ao homem, que foi encaminhado à 6ª Companhia Independente de Polícia Militar (6ª CIPM) para a confecção do Boletim de Ocorrência Unificado (BOU).

Posteriormente, o detido foi entregue ao Departamento de Polícia Penal (Deppen) de Ivaiporã, ficando à disposição da justiça.

