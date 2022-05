Homem com mandado judicial é preso após fazer ameaças ao tio

Da Redação

Um homem com mandado de prisão em aberto foi preso na tarde de quarta-feira (4) em Faxinal, após ameaçar o tio. A situação foi na Rua José Pereira do Nascimento.

Por volta das 15h30, a equipe do Destacamento da PM deFaxinal foi chamada e no local conversou com o solicitante. Ele relatou à equipe que deixou o sobrinho ficar alguns dias em sua residência.

Porém, ele estava com o som da residência excessivamente alto. Quando foi pedir para o sobrinho abaixar o volume, o autor disse “eu não vou abaixar o som, quem manda aqui sou eu”. Em seguida, pegou uma faca e disse “se você entrar aqui de novo eu vou matar você”.

O rapaz foi abordado, num primeiro momento passou o nome do irmão. Porém, a equipe conseguiu verificar no sistema seu verdadeiro nome, e encontrou em seu desfavor um mandado de prisão.

Diante dos fatos ele recebeu voz prisão, sendo encaminhado para a 53° Delegacia de Faxinal para os procedimentos cabíveis.