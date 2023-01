Homem com mandado judicial de Jandaia do Sul é preso em Ivaiporã

Da Redação

Imagem ilustrativa - o homem foi preso, com um mandado em aberto

Um homem foi preso na segunda-feira (30), em Ivaiporã, no Conjunto Valdomiro Bleis Guergolette, após uma abordagem policial realizada pela ROTAM da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM). Ele tinha em seu desfavor um mandado de prisão em aberto.

Durante a manhã, por volta das 10 horas, uma equipe estava em patrulhamento pela Siloreu Pedro da Silva, quando os policiais viram um homem carregando uma mala de viagem, que ao avistar a viatura mudou de direção bruscamente.

Diante de fundada suspeita, e também por ele estar carregando uma mala fora do horário de saída de ônibus, foi dada voz de abordagem.

Com ele, nada de ilícito foi encontrado, no entanto, ao ser verificado o nome, foi constatado que havia contra ele um mandado de prisão em aberto expedido pela justiça de Jandaia do Sul. em razão de ter sido cautelarmente suspenso o regime que o réu está cumprindo na execução da pena do Art. 171 (estelionato).

Ele foi detido pela equipe policial e encaminhado para ao Departamento de Polícia Penal do Estado (Deppen) de Ivaiporã, para os procedimentos cabíveis.

