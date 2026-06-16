Homem com mandado em aberto é preso pela PM em Jardim Alegre

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Um homem com mandado de prisão em aberto foi capturado pela Polícia Militar na tarde de segunda-feira (15), em Jardim Alegre. A prisão aconteceu durante uma abordagem realizada no Conjunto Paschulski, onde os policiais identificaram que o suspeito estava em um veículo acompanhado de um familiar.

Segundo a PM, a equipe fazia patrulhamento pela região quando abordou o carro com dois ocupantes. Durante a fiscalização, os agentes encontraram bagagens e pertences pessoais pertencentes a um dos homens.

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Ao consultar os sistemas policiais, foi constatado que um dos abordados era procurado pela Justiça. Diante da confirmação do mandado de prisão, os policiais deram cumprimento à ordem judicial e realizaram a prisão do suspeito.

Ainda conforme a corporação, o motorista informou que estava ajudando o familiar a deixar a cidade. Diante disso, ele foi encaminhado para os procedimentos relacionados ao crime de favorecimento pessoal, sedo então registrado um Termo Circunstanciado.

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O condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), e o veículo apresentava pendências administrativas.

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Os policiais constataram ainda que os pneus dianteiros estavam em condições inadequadas de uso devido ao desgaste excessivo. Com isso, o automóvel foi recolhido ao pátio.

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A ocorrência foi encaminhada a polícia judiciaria para as medidas legais cabíveis.