Homem com mandado em aberto é preso em hotel após furtar pizzaria

Um homem com um mandado de prisão em aberto foi preso pela Polícia Militar (PM), nesta quarta-feira (15), em um hotel de Jandaia do Sul, no norte do Paraná, depois de ter furtado uma pizzaria localizada na Rua Antenor Rodrigues Simões, no centro da cidade.

De acordo com o boletim de ocorrência, as autoridades foram acionadas por volta das 12h45 pelo proprietário da pizzaria. Ele relatou que dois criminosos invadiram o local durante a madrugada e furtaram diversos alimentos e um aparelho celular da marca Samsung. Através de imagens de câmeras de segurança, foi possível identificar a dupla.

O dono da pizzaria relatou ainda que recebeu informações de um vigilante de que um dos autores do crime estaria hospedado em um hotel da área central. Os policiais foram até o local indicado e uma das camareiras confirmou que um homem com as características informadas estaria hospedado em um dos quartos.

O suspeito foi encontrado pelos policiais e constatado que em seu desfavor havia um mandado de prisão em aberto, expedido pela juíza de direito da 1ª Vara judicial do Foro de Martinópolis. Ele confessou o furto à pizzaria e foi preso e encaminhado para a Cadeia Pública de Jandaia do Sul.

