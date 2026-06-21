Homem com mandado em aberto é preso com cocaína em Grandes Rios
Suspeito foi localizado no Centro da cidade e estava com uma porção de cocaína, segundo a PM
Um homem com mandado de prisão em aberto foi preso pela Polícia Militar na noite de sábado (20), em Grandes Rios.
De acordo com a PM, a equipe recebeu informações sobre um homem em atitude considerada suspeita e realizou diligências na região central da cidade. O homem foi localizado na Avenida Brasil.
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Durante a abordagem, os policiais encontraram uma porção de cocaína. Após consulta aos sistemas policiais, foi confirmado o mandado de prisão em aberto.
O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia para os procedimentos cabíveis.
Rotam registra outra ocorrência por posse de cocaína
Em outra ocorrência, também na noite de sábado, a equipe da Rotam apreendeu uma porção de cocaína com um homem durante abordagem em um estabelecimento comercial na Rua Pasteur.
O material foi apreendido e o abordado encaminhado para registro da ocorrência. A polícia confeccionou um Termo Circunstanciado e orientou o envolvido sobre as medidas legais.
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