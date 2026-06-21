Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Vale do Ivaí

publicidade
ORDEM JUDICIAL

Homem com mandado em aberto é preso com cocaína em Grandes Rios

Suspeito foi localizado no Centro da cidade e estava com uma porção de cocaína, segundo a PM

Escrito por Da Redação
Publicado em 21.06.2026, 08:36:41 Editado em 21.06.2026, 08:41:21
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Homem com mandado em aberto é preso com cocaína em Grandes Rios
Autor A ocorrência foi registrada na noite de sábado - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Um homem com mandado de prisão em aberto foi preso pela Polícia Militar na noite de sábado (20), em Grandes Rios.

De acordo com a PM, a equipe recebeu informações sobre um homem em atitude considerada suspeita e realizou diligências na região central da cidade. O homem foi localizado na Avenida Brasil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: Desentendimento entre irmãos mobiliza PM no Centro de Ivaiporã

Durante a abordagem, os policiais encontraram uma porção de cocaína. Após consulta aos sistemas policiais, foi confirmado o mandado de prisão em aberto.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia para os procedimentos cabíveis.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Rotam registra outra ocorrência por posse de cocaína

Em outra ocorrência, também na noite de sábado, a equipe da Rotam apreendeu uma porção de cocaína com um homem durante abordagem em um estabelecimento comercial na Rua Pasteur.

O material foi apreendido e o abordado encaminhado para registro da ocorrência. A polícia confeccionou um Termo Circunstanciado e orientou o envolvido sobre as medidas legais.

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE




CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE


Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
cocaína drogas ocorrências policiais POLICIA MILITAR prisão em aberto segurança pública
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Vale do Ivaí

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV