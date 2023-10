Homem com mandado de prisão por lesão corporal é preso em Jandaia

Um homem de 34 anos, com mandado de prisão em aberto pelo crime de lesão corporal, foi preso pela Polícia Civil na manhã desta sexta-feira (27) em Jandaia do Sul, no Vale do Ivaí. A prisão aconteceu no bairro Vila Rica. O mandado de prisão foi expedido pela comarca de Jandaia do Sul.

De acordo com a Polícia Civil, o homem foi condenado por ter agredido e causado diversas lesões em uma mulher com quem ele possuía um relacionamento. A agressão aconteceu em agosto de 2017.

Após o ocorrido, ele foi condenado e chegou a cumprir uma pena. No entanto, o homem não cumpriu algumas premissas que foram repassadas pelo juiz do caso, segundo os policiais. Por conta disso, o mandado de prisão foi emitido e o homem terá que cumprir a pena pelo crime de lesão corporal.

