Homem com mandado de prisão em aberto em MS é preso na região

Um homem foi preso em Rio Bom, no Vale do Ivaí, com um mandado de prisão em aberto por furto em Bonito, no Mato Grosso do Sul. A prisão aconteceu na tarde desta segunda-feira (23) após a Polícia Militar (PM) receber denúncias de que uma mulher estaria se passando por agende de saúde. O homem preso, foi encontrado junto com a mulher.

continua após publicidade

LEIA MAIS - PM autua cinco motos por infração de trânsito no Vale do Ivaí

A prisão foi efetuada na rua Jitswit Kishina, no centro da cidade. Segundo os policiais, um patrulhamento foi realizado pela região e ambos foram localizados. De acordo com a PM, após abordagem, ambos afirmaram ser da cidade de Curitiba. A mulher teria relatado que estava na cidade à serviço de uma empresa que vende aparelhos fisioterapêuticos. Após consultas no sistema, nada foi encontrado contra a suspeita, conforme os agentes.

continua após publicidade

No entanto, o homem não possuía documentos pessoais de identificação e por isso os policiais não conseguiram verificar a situação dele no sistema. Por conta disso, ele foi conduzido ao destacamento da PM de Rio Bom. No local, os agentes conseguiram fazer uma consulta e encontraram o mandado de prisão no nome do suspeito. Ele recebeu voz de prisão e foi levado para a penitenciária de Apucarana.

Siga o TNOnline no Google News