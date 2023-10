Homem com mandado de prisão em aberto é preso em Mauá da Serra

Um homem com mandado de prisão em aberto pelo crime de ameaça, foi preso na noite deste domingo (29), em Mauá da Serra, no Vale do Ivaí. Ele foi encontrado em estado de embriaguez, dirigindo um carro no centro da cidade, segundo a Polícia Militar (PM).

Conforme os policiais, o homem havia estacionado o carro de forma irregular em cima de uma calçada e não conseguia sair por conta dos sintomas de embriaguez. Por esse motivo, o carro foi conduzido para o pátio da Polícia Militar (PM) e o homem recebeu voz de prisão, sendo encaminhado para a delegacia de Marilândia do Sul.

No local, também estavam a esposa do homem, que segundo os agentes, também estava embriagada, e mais três crianças, de 6, 3 e 1 ano. Como consta no Boletim de Ocorrências (B.O), os menores foram entregues ao conselho tutelar.

