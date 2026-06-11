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ORDEM JUDICIAL

Homem com mandado de prisão em aberto é detido pela PM em Ivaiporã

Suspeito foi abordado durante patrulhamento na Rua Ceará e encaminhado ao sistema prisional após confirmação da ordem judicial

Escrito por Da Redação
Publicado em 11.06.2026, 06:58:02 Editado em 11.06.2026, 06:57:59
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Homem com mandado de prisão em aberto é detido pela PM em Ivaiporã
Autor Polícia atua para cumprir mandados judiciais - Foto: Reprodução/PMPR/Ilustração

Um homem com mandado de prisão em aberto foi preso pela Polícia Militar na tarde de quarta-feira (10), na região central de Ivaiporã.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe realizava patrulhamento pela Rua Ceará quando abordou alguns indivíduos em atitude considerada suspeita.

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Durante a checagem dos dados pessoais dos abordados, os policiais constataram que um dos homens possuía uma ordem judicial de prisão em aberto.

Após a confirmação do mandado, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado para os procedimentos legais.

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Na sequência, ele foi entregue ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça para o cumprimento da determinação judicial.

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crimes ivaipora MANDADO DE PRISÃO POLICIA MILITAR Prisão Sistema prisional
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