Homem com mandado de prisão em aberto é detido pela PM em Ivaiporã
Suspeito foi abordado durante patrulhamento na Rua Ceará e encaminhado ao sistema prisional após confirmação da ordem judicial
Um homem com mandado de prisão em aberto foi preso pela Polícia Militar na tarde de quarta-feira (10), na região central de Ivaiporã.
De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe realizava patrulhamento pela Rua Ceará quando abordou alguns indivíduos em atitude considerada suspeita.
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Durante a checagem dos dados pessoais dos abordados, os policiais constataram que um dos homens possuía uma ordem judicial de prisão em aberto.
Após a confirmação do mandado, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado para os procedimentos legais.
Na sequência, ele foi entregue ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça para o cumprimento da determinação judicial.
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