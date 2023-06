Homem com faca é preso após ameaçar pessoas na rua em Ivaiporã

O homem portava uma faca com 20cm de lâmina e cabo com 7cm

Um homem foi preso na tarde de terça-feira (13) por ameaça e porte ilegal de arma branca no centro de Ivaiporã, região centro norte do Paraná.

Conforme a Polícia Militar (PM) a equipe foi acionada por volta das 15h40 via COPOM para atender uma situação onde um homem estaria ameaçando pessoas na rua com uma faca.

No local os policiais encontraram o suspeito com as características repassadas. O homem portava uma faca com 20cm de lâmina e cabo com 7cm. Sendo então dado voz de abordagem ele largou a faca ao chão

Após identificado o autor foi preso e encaminhado a sede da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM) para lavratura do termo circunstanciado.

