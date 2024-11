Homem com faca ameaça funcionária de UBS em Ivaiporã e foge

continua após publicidade

Na tarde de segunda-feira (28), em Ivaiporã, a Polícia Militar (PM) foi acionada para atender uma ocorrência de ameaça com arma branca na UBS do Jardim Nova Porã.

A vítima, uma funcionária do local, relatou que um homem, que trajava blusa preta, com tatuagens e com apenas dois dedos na mão direita e cicatrizes no pescoço e rosto a ameaçou após pedir o medicamento Dipirona.

Ao ser questionado sobre o motivo de necessitar o medicamento, ele fez ameaças, mostrando uma faca na cintura. Ele repetiu o nome da funcionária várias vezes, dizendo que iria cheirar a Dipirona.

Assustada, a mulher se trancou no banheiro e solicitou que outra pessoa chamasse a polícia, momento que o homem se evadiu do local.

Os policiais militares realizaram buscas pelas imediações para localizar o suspeito, porém, ele não foi encontrado.

