Homem com cigarro de maconha tenta se esconder em telhado

Da Redação

Na sexta-feira (13), por volta de 21 horas, um homem foi detido e encaminhado para termo circunstanciado na 6ª CIPM, após ser flagrado escondido com um cigarro de maconha, no telhado de uma obra em construção. A situação foi na Rua Estados Unidos, no Jardim América, em Ivaiporã.

Conforme o boletim de ocorrência, a equipe deslocou ao local para verificar uma situação de possível violação de domicílio. Em contato com o solicitante que trabalha na obra, ele relatou que visualizou um indivíduo no interior da construção, a qual possui alguns objetos de valor.

A equipe então, juntamente com a equipe da viatura l0805, entraram na construção e encontraram o suspeito escondido no telhado. Questionado o que estaria fazendo no local, ele disse que também trabalha na obra e teria ficado de receber uma quantia em dinheiro, então, se escondeu na propriedade.

Porém, o solicitante, que reconheceu o indivíduo, disse que não teria dívida pendente. Os dois já haviam se acertado previamente e que de qualquer forma não justificava seu ato.

Em busca pessoal ao autor, foi localizado na sua mochila um cigarro de maconha pesando um grama. Diante disso, ele foi encaminhado para 6ª CIPM para lavratura de termo circunstanciado por drogas para consumo pessoal.

O solicitante foi orientado dos procedimentos caso o proprietário tiver interesse de manifestar posteriormente a violação de domicílio.