Homem com barra de ferro ameaça pessoas em Ivaiporã

Da Redação

Imagem ilustrativa

Na manhã de segunda-feira (6), a Polícia Militar (PM) foi acionada para Av. Paraná no centro de Ivaiporã, onde um idoso teria sido agredido por um homem que estava sem camisa.

continua após publicidade .

No local os policiais conversaram com o solicitante, ele relatou que após as agressões a vítima havia saído e tomado rumo ignorado. Feito o patrulhamento, a vítima não foi localizada.

Ainda durante o patrulhamento, foi passado pelo Copom que um indivíduo com as mesmas características do agressor estaria em frente à Casa Esperança ameaçando outras pessoas.

continua após publicidade .

A equipe deslocou ao local e encontrou o indivíduo na rotatória de posse de uma barra de ferro na mão.

Os policiais então adotaram as medidas de primeira intervenção, e conversaram com o indivíduo, que prontamente largou a barra e falou com a equipe, sendo constatado que o mesmo possui problemas mentais.