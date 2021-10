Homem coloca fogo na roda do veículo da ex-esposa

Da Redação

A Polícia Militar (PM) foi acionada por volta das 22h30, na quinta-feira (14) para a Rua Maria Bina, em Ivaiporã, onde um homem estaria ameaçando a ex-esposa.

No local em contato com a vítima, ela relatou aos policias, que estava na casa de seu pai, quando seu ex-marido começou a gritar na frente da residência e a ameaçar de morte, sendo que após colocou fogo em uma das rodas do veículo dela.

Na sequência, ele saiu com uma motocicleta e na esquina da rua se envolveu em um acidente de trânsito com outra motocicleta, e se evadiu do local antes da chegada da equipe.

Diante dos fatos foi colhido informações e realizado patrulhamento pelas imediações, porém, sem êxito em localizar o autor, sendo a vítima orientada e confeccionado o B.O.U para providências.